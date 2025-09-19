Детонация продолжалась весь день: появились данные о последствиях атаки на склад БК врага на Луганщине

Три беспилотника атаковали склад боеприпасов 17-го танкового полка РФ возле Богдановки, что на Луганщине. В результате удара началась масштабная детонация, которая продолжалась весь день.

Как сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", удар был нанесен в ночь с 17 на 18 сентября 2025 года по объекту 70-й мотострелковой дивизии 18-й армии РФ. Детонация боеприпасов продолжалась не менее суток, а пожар начали тушить только вечером 18 сентября.

По данным источника, удар нанесли три дрона, которые поразили склад боеприпасов в районе населенного пункта Богдановка, что на временно оккупированной территории Луганской области.

Потери врага

Кроме склада, уничтожено не менее 5 единиц автомобильной техники, вероятно задействованной в транспортировке боеприпасов. Масштабы поражения могут быть больше, однако официально не подтверждены.

Напомним, в среду, 17 сентября, в оккупированном Донецке прогремели взрывы, в небо поднялся высокий столб дыма. Очевидцы сообщают о прилете по складу с боеприпасами.

В местных пабликах распространялись фото и видео с последствиями атаки. Там утверждали о как минимум пяти взрывах в Петровском районе города.

Также OBOZ.UA сообщал об атаке дронов на Россию ночью. Взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора.

В Волгограде после атаки зафиксирован пожар в районе НПЗ, пожары фиксировались в Ростовской области, а в Саратове закрывали аэропорт. Первые подробности о громкой ночи в РФ раскрыл руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!