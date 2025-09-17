В оккупированном Донецке прогремели взрывы, поднялся дым: говорят о прилете по складу БК. Фото и видео

В среду, 17 сентября, в оккупированном Донецке прогремели взрывы, в небо поднялся высокий столб дыма. Очевидцы сообщают о прилете по складу с боеприпасами.

В местных пабликах распространяются фото и видео с последствиями атаки. Там утверждают по меньшей мере о пяти взрывах в Петровском районе города.

Что известно

"Донецк ... сообщается о прилете в районе ДЗТО", – говорится в Telegram-канале "Supernova+".

На видео местный житель комментирует прилет и последующие взрывы.

"Опять хлопок. Вижу дым конкретный пошел. Что-то часто там взрывается. Такое ощущение, что там склад БК горит".

Напомним, в начале сентября во временно оккупированном Мариуполе было атаковано место стоянки российской военной техники в промышленных гаражах. Сообщалось о поражении "частей ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа на левобережной части Херсонщины, прогремели взрывы. В оккупированных Новой Каховке и Голой Пристани сообщили о прилетах, было атаковано расположение оккупантов в городе Новая Каховка.

