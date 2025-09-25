'Дерзкая операция': агент 'Атеш' сжег две единицы военной техники оккупантов в районе Бердянска. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили очередную диверсию на оккупированной территории. Они сожгли две единицы военной техники российских захватчиков в районе Бердянска.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения. Там также опубликовали фото и видео атаки.

Что известно о диверсии

Дерзкую операцию совершил агент из числа солдат армии РФ в одной из воинских частей в честь 3-й годовщины создания движения "Атеш".

"Ему удалось успешно уничтожить две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ. Операция была проведена быстро и профессионально. Агент незаметно покинул территорию воинской части, оставшись незамеченным", – указано в сообщении.

По словам украинского движения сопротивления, это подразделение активно задействовано в боях на Запорожском направлении, однако сейчас его боеспособность временно ослаблена.

Партизаны подчеркнули, что ликвидация бензовоза и автомобиля УАЗ нанесла ощутимый удар по логистике и оперативным возможностям оккупационных войск.

"Сопротивление в тылу врага продолжается", – написали в Telegram-канале "Атеш".

Напомним, накануне стало известно, что партизаны провели очередную диверсию на российской железной дороге, парализовав железнодорожный узел под Екатеринбургом. Через него оккупанты осуществляли поставки на фронт и снабжали заводы и склады на севере и востоке страны.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атеш" вывели из строя ключевую железную дорогу российских войск в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. В результате точной и спланированной операции сгорел релейный шкаф.

