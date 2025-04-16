Агенты 'Атеш' нанесли удар по логистике оккупантов в Мелитополе: детали операции. Видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" нанесли удар по логистике российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. Они провели успешную диверсию на железной дороге.

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Вследствие действий партизан у россиян возникли сложности с системой управления железнодорожным сообщением, что, учитывая, что Мелитополь является ключевым транспортным узлом для переброски боеприпасов, топлива и техники на южный фронт, сказалось на боеспособности войск РФ. Подробности сообщили в "Атеш".

"Атеш" наносит удар по логистике оккупантов в Мелитополе. Агенты нашего боевого крыла успешно провели диверсию в Мелитополе, уничтожив релейный шкаф, что нанес серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов. Этот точечный удар значительно нарушил логистику врага, что уже сказывается на их боеспособности", – отмечено в сообщении.

Выбор цели для диверсии обусловлен тем, что Мелитополь является ключевым транспортным узлом, через который россияне перебрасывают боеприпасы, топливо и военную технику для ведения боевых действий на Работинском и Каменском направлениях.

"Сейчас, когда активные сражения продолжаются, любая задержка снабжения критически ослабляет оккупантов и вызывает логистический хаос. Мы продолжаем нашу работу и призываем всех, кто хочет ускорить освобождение украинской земли, присоединяться к нашему движению: @ruslan_atesh_ua", – заявили в "Атеш".

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Там ⁩⁩россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники с десантом, а также пехоту на мотоциклах.

Вражеская колонна была своевременно выявлена и разбита, разбежавшихся оккупантов дронами добивали в посадке.

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