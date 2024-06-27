Агенты 'Атеш' нашли систему ПВО, прикрывающую дачу Путина в Сочи. Фото и видео

Украинское партизанское движение "Атеш" нашло систему противовоздушной обороны, которая в Сочи прикрывает официальную резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Это система ПВО "Панцирь-С1".

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Как сообщили в "Атеше", указанная система ПВО находится по ооординатам 43.534815, 39.813225. Это в 15 км от дачи Путина "Бочаров Ручей" в Сочи.

"Благодаря этой информации Силы обороны Украины могут производить оценку военных возможностей и распределение сил на территории России, а также планировать операции по ликвидации важных военных объектов", – отметили в "Атеше" и показали видео и фото с места.

Также партизаны призвали российских военных работать с ними, потому что это поможет оккупантам выжить.

Бочаров Ручей – официальная "летняя резиденция" (т.е. дача) Путина, расположенная в одноименной лесопарковой долине в микрорайоне Новый в Сочи. Ее построили еще при Сталине. А во времена Путина здесь сделали причал для яхт и вертолетную площадку.

Свое название дача получила от небольшой реки, которую местные жители почему-то называли ручьем. Именно здесь, когда на даче проживал Ворошилов, был арестован Блюхер. Несмотря на историю этой резиденции (ибо Блюхер был первым, но не последним арестованным здесь), именно на этой даче отдыхали Хрущев, Брежнев и Суслов.

"Панцирь-С1" является зенитным ракетно-пушечным комплексом малой дальности, противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандной наводкой с инфракрасной и радиолокационной слежкой. Цена одного ЗРПК "Панцирь-С1" составляет 14 миллионов долларов США.

Хотя комплекс предназначен для защиты построек от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных, "Панцирь" способен вести борьбу с бронированными наземными целями, а также живой силой противника. Особенность комплекса в создании непрерывной зоны перехвата любых целей на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км даже без внешней поддержки.

Однако так разрекламированный в РФ "Панцирь" уже неоднократно становился сначала целью украинских защитников, а затем – кучей обгоревшего металлолома.

Так, как сообщал OBOZ.UA, недавно в поселке Дубово под Белгородом Вооруженные силы издалека поразили пусковую установку "Панцирь-С1". При этом это был второй зенитно-ракетный комплес, уничтоженный в Белгородской области за двое суток.

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