ВСУ уничтожили ЗРК 'Панцирь-С' под Белгородом: вторые за двое суток - СМИ

В поселке Дубовое под Белгородом Вооруженные силы Украины поразили пусковую установку "Панцирь-С1". Это уже второй зенитно-ракетный комплес, уничтоженный в Белгородской области за двое суток.

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Об этом сообщил белгородский оппозиционный журналист Никита Парменов; также неофициально информацию подтвердили в ВСУ. Парменов также представил визуальное подтверждение попадания украинской ракеты по пусковой установке ЗРПК.

По предварительным данным, установка была поражена кассетным боеприпасом, после чего над местом, где стоял "Панцирь", вздымался черный дым. По-прежнему губернатор Белгородской области сообщил только о дыме в Дубовом – по его версии в поселке вспыхнула трава.

"Она действительно горела в месте нахождения "Панциря" из-за разлета кассетных боеприпасов. Также в районе поражения "Панциря" была перекрыта дорога. Из-за возгорания травы дорогу перекрывать не стали бы", – отметил Парменов и показал перекрытие дороги и место поражения ЗРПК.

По его сведениям, экипажу "Панциря" удалось выжить. В то же время монитор из числа военных ВСУ, известный на юге Украины как "Николаевский Ванек", утверждает, что при обоих поражениях ЗРПК за двое суток экипаж не выжил.

Также Ванек добавил, что именно этот "Панцирь" пытался прикрывать группировку российских военных преступников во время неудачного наступления на Липки на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне пусковая установка была уничтожена в районе Борисовки – и там были убиты семь захватчиков. Причем это было уже второе поражение военной техники окупантов в Борисовке – первое произошло 11 июня. Естественно, местные "власти" сообщили лишь о "горении травы".

"Панцирь-С1", о котором идет речь, представляет собой зенитно-ракетный пушечный комплекс малого радиуса действия. Обычно управление ЗРПК ведется двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандной наводкой и слежкой.

Комплекс предназначен для использования в качестве ПВО для малоразмерных объектов. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также с живой силой противника. Особенностью комплекса называют многоканальную систему захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением. Она создает непрерывную зону перехвата целей по высоте до 15 км и по дальности 20 км "даже без внешней поддержки".

Ранее OBOZ.UA показал видео артиллерийского удара по блиндажу захватчиков на территории Белгородской области. В момент "прилета" в блиндаже были военные РФ, да и сам ролик был снят другим выжившим оккупантом.

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