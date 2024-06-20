В Белгородской области ударили по блиндажу со срочниками: появилось видео

В сети показали видео, на котором зафиксирован артиллерийский удар по вражескому блиндажу. В момент прилета там находились военнослужащие РФ срочной службы.

Видео дня

Инцидент произошел на территории Белгородской области. Ответный ролик опубликовал Telegram-канал "Досье шпиона".

Утверждается, что кадры были сняты военнослужащим вооруженных сил России.

"Удар по блиндажу. Видео от военнослужащего ВС РФ По его словам, на видео – артиллерийский удар по блиндажу, где находились военнослужащие срочной службы ВС РФ. Белгородская область, приграничья", – говорится в сообщении.

Накануне, 19 июня, украинские защитники показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным сбросом с дрона военнослужащие уничтожили российскую боевую машину пехоты в лесополосе, а вместе с техникой проредили и ряды оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки показали, как бойцы Международного легиона дают отпор российским оккупантам в районе Временного Яра Донецкой области. У защитников есть единственный приказ – уничтожить оккупантов, чтобы не дать им продвинуться вперед.

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