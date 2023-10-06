Агенты 'Атеш' проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод в Крыму. Фото

Активисты военного партизанского движения "Атеш" пробрались на базу российской техники во временно оккупированном Крыму. Там они зафиксировали машины для сооружения паромных и мостовых переправ.

Речь идет о территории Евпаторийского авиационного ремзавода. Фото опубликованы в Telegram-канале движения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что агенты "Атеш" провели повторную вылазку к российской базе, которую захватчики оборудовали на авиазаводе в Евпатории.

На фото, которые сняли партизаны, видны десятки тентированных военных грузовиков. Координаты места: 45.22228, 33.37966.

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В движении говорят, что речь идет об образцах военной техники РФ, которые входят в комплект понтонно-мостового парка. В частности, предназначенного для устройства паромных и мостовых переправ через водные преграды.

"Атеш" продолжает вести наблюдение за войсками РФ и местами их дислокации. Ра*истам советуем поскорее покидать территорию Крыма", – указали партизаны.

Отметим, что ранее агенты движения "Атеш" проникли на аэродром "Гвардейское" в Крыму. Там они зафиксировали размещение семи российских систем ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 октября россияне и их сторонники устроили истерику из-за атаки морских дронов в Севастополе. Оккупационные "власти" утверждали, что подразделения ЧФ РФ отбили нападение.

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