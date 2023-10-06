Оккупанты в Крыму пожаловались на атаку морских дронов: россияне и их сторонники устроили истерику

Ночью в пятницу, 6 октября, во временно оккупированном Севастополе (Крым) раздались взрывы. Их объяснили якобы атакой морских дронов на объекты, очевидно, Черноморского флота РФ.

Оккупационные власти попытались заверить жителей, что российские силы отбивают "вражескую" атаку. Однако россияне и их сторонники устроили истерику из-за громкой ночки (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что громкие звуки доносились в районе Северного мола (Севастопольская бухта). По словам так называемого губернатора города, подразделения ЧФ столкнулись с атакой двух безэкипажных морских катеров.

"Хлопки" он объяснил работой расчетов противоподводной диверсионной обороны флота.

В то же время сторонники РФ в Крыму начали жаловаться на "жесткую ночь". Одни заявляли, что их атакуют украинцы, другие попытались приплести сюда еще и британцев.

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Также приспешники оккупантов жаловались, что снова их никто не предупредил – то есть в Севастополе не включали никаких сигналов оповещения о какой-либо угрозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая "бавовна" посещала Севастополь 4 октября. Местные заявляли о взрывах и автоматной очереди.

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