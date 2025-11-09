Агенты АТЕШ провели успешную диверсию на железной дороге под Симферополем. Видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели новую успешную диверсию на железной дороге, которую используют российские оккупанты. Под ударом оказались пути в районе Симферополя, важные для обеспечения оккупационных войск на Херсонщине и Запорожье.

Следствием диверсии стал срыв поставок БК, топлива и техники на фронт. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили об очередном ударе по железной дороге на временно оккупированной украинской территории – на сей раз между Крымом и Херсонщиной.

"Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлении. В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам", – отметили в движении.

В "Атеш" также показали кадры с места совершения диверсии – и снова заверили, что продолжат уничтожать транспортную инфраструктуру врага и обеспечивать, чтобы даже в самом глубоком тылу на захваченной украинской земле оккупанты не ощущали себя в безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что некоторое время назад агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в оккупированном Токмаке.

Кроме того, они " провели успешную диверсию на железной дороге в Крыму.

