Агенты партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили секретное месторасположение подразделений вооруженных сил РФ в оккупированной Горловке Донецкой области. В частности, они зафиксировали активность российских военных возле общежития на улице Курнатовского рядом с железнодорожной станцией Байрак.

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Об этом сообщают в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Агенты выяснили, что здесь размещены подразделения 132 ОМСбр.

Были зафиксированы поставки важной аппаратуры, которую оккупанты привозят ночью на служебных автомобилях.

Кроме того, на территории общежития замечены военные из Бурятии, участвующие в боевых действиях на фронте.

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" в армии Путина провел диверсию в Донецкой области. Он поджег российскую БРДМ, в результате чего она была полностью уничтожена. Это ослабило мобильность и защиту российской разведки на отдельном участке фронта.

Кроме того, партизаны зафиксировали транспортировку ракет к ПВО С-300 в Крыму. По мнению активистов "Атеш", это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.