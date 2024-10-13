У врага – минус БРДМ: агент 'Атеш' в армии Путина провел диверсию в Донецкой области. Фото и видео

Агент "Атеш", служащий в российской армии, провел успешную диверсию на Донетчине. Он пожег российскую БРДМ, вследствие чего она была полностью уничтожена.

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Это ослабило мобильность и защиту российской разведки на отдельном участке фронта. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

"Агент движения "Атеш" из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) ВС РФ на Донецком направлении. Вблизи населенного пункта Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, которая выполняла разведывательные и патрульные задачи. В результате БРДМ, играющая ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений, была полностью уничтожена", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также показали фото и видео с объятой огнем техникой.

"Подобные акции становятся всё более частыми в рядах российской армии, так как всё больше военных осознают, что их роль в этой войне сводится к тому, чтобы быть пушечным мясом!" – отметили в движении.

Напомним, ранее "Атеш" разведал 17-й арсенал Черноморского флота в Севастополе. Он обеспечивает флотские части и соединения необходимыми материалами и боеприпасами во время операций.

Также партизаны зафиксировали транспортировку ракет к ПВО С-300 в Крыму. По мнению активистов "Атеш", это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.