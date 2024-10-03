Агенты 'Атеш' зафиксировали транспортировку ракет в ПВО С-300 в Крыму: что это значит. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали перемещение ракет С-300 к системам противовоздушной обороны в Крыму. В частности, речь идет о комплексе, который расположен в районе Керченского моста.

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Об этом сообщили в Telegram-канале движения "АТЕШ". По мнению партизан, это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.

"На этот раз агент обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста, который пытаются сохранить всеми возможными способами", – сообщили в "АТЕШ".

Партизаны подчеркнули, что и дальше будут следить за маршрутами транспортировки ракет и выявлять системы ПВО с целью ослабления оборонных позиций оккупантов, способствуя таким образом успехам Сил обороны Украины.

Ранее партизаны, помогающие Украине, разведали логистический хаб ВС РФ в оккупированном Крыму. Враг регулярно возит топливо из Курмана (Красногвардейского) на материк, в сторону Херсонской области, для обеспечения русских захватнических войск.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны устроили подрыв автомобиля российских захватчиков ВАЗ-2110. В салоне находились три военнослужащих ВС РФ.

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