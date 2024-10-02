Зафиксирована нагрузка топлива: "Атеш" разведал логистический хаб оккупантов в Крыму. Фото и видео

Партизаны, которые помогают Украине, разведали логистический хаб ВС РФ в оккупированном Крыму. Враг регулярно возит топливо из Курмана (Красногвардейского) на материк, в сторону Херсонской области, для обеспечения российских захватнических войск.

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Разведку провели агенты "Атеш". Telegram-канал движения сопротивления 2 октября опубликовал соответствующие кадры.

На видео видно технику ВС РФ. Бензовозы, обозначенные знаком Z, один за другим ехали по трассе.

"Наши агенты зафиксировали место перегрузки топлива с эшелонов в бензовозы. Завозят шесть вагонов, после чего по очереди подъезжают зеленые бензовозы, заправляясь прямо из цистерн, так как терминала на месте нет. Топливо транспортируют на мобильные заправочные станции по всему полуострову, а наибольшее количество направляется в сторону Красноперекопска для дальнейшей отправки на фронт", – поделились собранными сведениями партизаны.

"Все маршруты от места выгрузки проходят через Тимашевку, где уже уложили первый слой новой дороги", – добавили участники "Атеш".

В подполье подчеркнули, что продолжают фиксировать перемещения и критические точки снабжения армии страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны устроили подрыв автомобиля российских захватчиков ВАЗ 2110. В салоне находились трое военнослужащих ВС РФ.

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