В Мелитополе партизаны уничтожили автомобиль с оккупантами: в ГУР рассказали детали миссии

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль российских захватчиков ВАЗ 2110. В салоне находились трое военнослужащих страны-агрессора.

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Это произошло 1 октября, в День защитников и защитниц Украины. Деталями миссии поделился Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны.

Судя по обнародованной информации, к подрыву транспортного средства причастно движение сопротивления. Украинские подпольщики устроили для машины военнослужащих ВС РФ минную ловушку.

ВАЗ 2110 с тремя оккупантами внутри подорвался возле завода автотракторных запчастей.

"ГУР МО Украины напоминает: каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", – подытожили представители разведывательного ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно агенты "Атеш" обнаружили зенитно-ракетный комплекс 9К37 "Бук-М1" в Волновахском районе Донецкой области. Он расположен для защиты стратегически важных складов боеприпасов в населенном пункте Ровнополь.

– А в селе Ялынское на Донетчине захватчики разместили свою базу прямо в одном из жилых домов.

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