Агенты 'АТЕШ' разоблачили базу российских оккупантов в жилом доме на Донетчине. Фото

Российская террористическая армия продолжает прикрываться мирными жителями Украины на временно оккупированных территориях. В селе Ялынское Донецкой области захватчики разместили свою базу прямо в одном из жилых домов.

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Свои позиции россияне замаскировали из-за больших потерь в подразделении. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

В захваченном жилом доме партизаны обнаружили личный состав 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. В "Атеш" отметили, что личный состав и техника перемещаются скрытно, чтобы избежать обнаружения.

"База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении. Стоит отметить, что антенны развертывают только на время работы, после чего прячут из-за постоянных прилетов. Место сбережения боеприпасов постоянно меняется", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские партизаны продолжают выявлять позиции российских войск на территории временно оккупированного Крыма. Недавно в селе Заречное Симферопольского района был обнаружен полигон "Ангарский" 126-й отдельной бригады береговой обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское подполье продолжает активную работу на временно оккупированных территориях. Несмотря на то, что каждая осуществленная сопротивлением задача несет невероятный риск для подпольщика, люди все равно продолжают помогать Украине.

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