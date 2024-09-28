Украинские партизаны провели разведку на полигоне армии РФ в оккупированном Крыму. Фото

Украинские партизаны продолжают выявлять позиции российских войск на территории временно оккупированного Крыма. Недавно в селе Заречное Симферопольского района был обнаружен полигон "Ангарский" 126-й отдельной бригады береговой обороны.

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Путинские террористы проводят на полигоне активные учения. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинские и крымских татар "Атеш".

Участники движения сопротивления обнаружили на территории полигона новые оборонные сооружения и военную технику. Также было установлено, что личный состав доставляют к точке на въезде в село, где их высаживают, после чего оккупанты продолжают движение пешком, а машины остаются у дороги.

"Мы продолжаем фиксировать маршруты, количество техники и личного состава, проходящего учения на этом объекте. Вся информация оперативно передается Силам обороны Украины", – сообщили в "Атеш".

Напомним, украинское подполье продолжает активную работу на временно оккупированных территориях. Несмотря на то, что каждая осуществленная сопротивлением задача несет невероятный риск для подпольщика, люди все равно продолжают помогать Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские партизаны провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений.

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