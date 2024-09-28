От тихого саботажа до ликвидации врагов: в ГУР рассказали, как действует украинское подполье в оккупации

Украинское подполье продолжает активную работу на временно оккупированных территориях. Несмотря на то, что каждая осуществленная сопротивлением задача несет невероятный риск для подпольщика, люди все равно продолжают помогать Украине.

Видео дня

При этом большинство из них делают это по идейно-патриотическим соображениям. Об этом офицер Главного управления разведки Минобороны Украины на условиях анонимности рассказал итальянскому изданию Il Foglio.

Украинский разведчик отметил, что за 2,5 года полномасштабной войны произошло несколько десятков загадочных взрывов автомобилей российских оккупантов и коллаборантов. Все это стало возможным благодаря работе украинских партизан.

Кроме того, в ГУР рассказали, что подпольщики передают важную информацию о перемещении сил и средств российских оккупантов, что позволяет Украине своевременно реагировать – укреплять оборону на нужных участках фронта или наносить удары по скоплениям вражеских войск и техники.

Также партизаны оказывают психологическое давление на врага, рисуя символические граффити на улицах оккупированных городов.

"Это сигнал оккупантам, что это не их земля. Рядом наши люди, они не отказались от намерений вернуть свою землю", – отметил сотрудник ГУР.

В разведке подчеркнули, что вопреки представлениям многих, украинские подпольщики не собираются вместе для планирования активных мер. Куратор движения сопротивления объяснил, что агенты могут жить в одном подъезде и не знать, что оба работают с украинской разведкой. Это необходимое условие для обеспечения безопасности подпольщика, ведь российские спецслужбы не прекращают охоту.

Более того, на сотрудничество с ГУР идут и граждане России, таким образом борющиеся с преступным путинским режимом. Один из видов их деятельности – тихий саботаж, например, на предприятиях военно-промышленного комплекса России.

"Если деталь военной техники изготовлена ​​неправильно или некорректно сделанный чертеж – это тоже вносит определенный деструктив", - объяснил разведчик.

Напомним, аэроразведчики-нацгвардейцы одного из подразделений 11 бригады им. Михаила Грушевского спасли жизнь украинскому патриоту на линии боевого столкновения. Спасенным оказался партизан, действовавший на южном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские партизаны провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!