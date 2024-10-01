'Бавовне' быть? 'Атеш' обнаружил склады с боеприпасами и ЗРК 'Бук-М1' в Донецкой области. Фото

Агенты "Атеш" обнаружили зенитно-ракетный комплекс 9К37 "Бук-М1" в Волновахском районе Донецкой области. Этот комплекс расположен для защиты стратегически важных складов боеприпасов в населенном пункте Ровнополь.

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А эти склады, в свою очередь, обеспечивают боевую готовность оккупационных войск, действующих под Угледаром. Об этом сообщает движение "Атеш".

"Наш агент обнаружил зенитно-ракетный комплекс 9К37 "Бук-М1" в Волновахском районе Донецкой области. Комплекс размещен для защиты стратегически важных складов с боеприпасами в н.п. Равнополье, которые обеспечивают боевую готовность оккупационных войск под Угледаром", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что обнаружение таких объектов имеет критическое значение для Вооруженных Сил Украины, поскольку их ликвидация создает новые возможности для наступательных операций по горячим направлениям. Уничтожение складов боеприпасов и зенитно-ракетных комплексов существенно ослабляет боевую способность русских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Сергей Згурец предположил, что украинские подразделения, вероятно, со временем будут вынуждены отступать из Угледара из-за чрезмерных угроз. В настоящее время 72-я ОМБр ВСУ продолжает удерживать позиции в чрезвычайно сложных обстоятельствах, основная проблема на этом участке состоит в попытках врага осуществить фланговые оцепления с востока и запада.

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