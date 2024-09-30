'Создает существенные риски': Згурец объяснил, что происходит в Угледаре и возможно ли удержать город. Карта

Боевые действия в Угледаре продолжаются, а украинская 72-я бригада продолжает удерживать позиции под сложнейшими обстоятельствами. Однако украинские подразделения, вероятно, со временем будут вынуждены отступать из Угледара из-за чрезмерных угроз.

Об этом сообщил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала Эспрессо. Несмотря на сообщения некоторых зарубежных СМИ о якобы уходе украинских подразделений из Угледара, Згурец подчеркивает, что ситуация другая.

"Боевые действия продолжаются в Угледаре. В чрезвычайно критических условиях 72-я бригада держит этот участок фронта", - подчеркнул военный эксперт.

Основная проблема на этом участке состоит в попытках врага осуществить фланговые оцепления с востока и запада. Особенно угрожает огневой контроль противника над важной логистической артерией между Богоявлением и Угледаром. Этот путь, являющийся основным путем обеспечения украинских войск в регионе, находится под огнем противника, что создает серьезные риски для дальнейшего ведения боевых действий.

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"Сейчас от Богоявления до шахт, захваченных в зоне Водяного, более 1 км, что позволяет врагу держать под огневым контролем эту линию обеспечения. Это создает существенные риски для ведения боевых действий нашей бригадой", – отметил военный эксперт.

Згурец также отметил, что, по мнению большинства военных экспертов, украинские подразделения, вероятно, со временем будут вынуждены отступать из Угледара из-за чрезмерных угроз. Однако некоторые зарубежные журналисты предполагают возможность содержания города при стабильной логистической поддержке.

"Думаю, что риски намного больше, поэтому надо все-таки эту оборону постепенно сворачивать и дальше отодвигаться на другие линии обороны. Это отлично понимает наш Генштаб, но на многих участках фронта, где бы мы ни сталкивались с подобными ситуациями, видим, что наши воины держат оборону до последнего", – резюмировал Сергей Згурец.

Напомним, 24 сентября в России заявили, что их армия начала штурм Угледара. Во время штурмов оккупанты применяют огромное количество КАБов и авиации, что позволяет им продвигаться.

Западные СМИ, в частности Forbes, принялись утверждать, что под угрозой оцепления в городе "оказалась украинская бригада численностью около двух тысяч человек".

Уже на следующий день, 25 сентября, в Сухопутных войсках заявили, что Угледар сейчас не находится в окружении, но есть продвижение оккупантов.

Между тем , в ISW заявили, что россияне могут захватить город. Однако отметили, что даже в случае захвата Угледара российскими войсками это вряд ли обеспечит существенное оперативное преимущество для дальнейших атак в западной части Донецкой области. Хотя, по замыслу российского командования, наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области.