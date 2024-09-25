Угледар сейчас не находится в окружении, но есть продвижение оккупантов: в Сухопутных войсках объяснили ситуацию. Видео

Угледар пока не находится в окружении, однако есть продвижение российских сил, что создает новые угрозы. Российская армия пытается атаковать с флангов, поскольку там нет городской застройки, где украинские силы могли бы держать оборону.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он также подчеркнул, что сейчас ведутся очень ожесточенные бои за город.

Армия РФ пытается продвигаться по флангам, где они просто нашли возможность с учетом географического положения, с учетом того, что там нет городских застроек, за которые легко держаться (украинским силам. – Ред.) или строить фортификации. Они (силы РФ. – Ред.) имеют определенные продвижения, но я бы очень не хотел, чтобы все говорили об этом как об окружении Угледара. Угледар сейчас не находится даже в оперативном окружении. Да, бои вокруг города и бои за город очень жесткие. Но стоит различать оцепление и бои по флангам", – объяснил Иван Тимочко.

На вопрос журналиста о возможности вывода украинских войск из Угледара он ответил, что это произойдет в случае невозможности держать оборону в городской застройке и при наличии угроз для жизни военнослужащих.

"Прежде всего будет зависеть от того, в каком состоянии будет находиться город. Если он будет совершенно разрушен, если городская застройка будет развалена и не будет возможности выстраивать качественную оборону, то, возможно, будут войска выводиться. Если возникнет угроза для жизни и целостности военных, то, скорее всего, их и будут отводить", – сказал Тимочко.

Ранее в ISW сообщили, что наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области. Однако даже в случае захвата Угледара российскими войсками это вряд ли обеспечит им существенное оперативное преимущество для дальнейших атак в западной части Донецкой области.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ якобы предприняли первую попытку зайти на территорию многоэтажной застройки в Угледаре Донецкой области. Большое количество КАБов и авиация – это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться вперед на этом участке передовой.

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