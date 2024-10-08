'Атеш' разведал 17-й арсенал Черноморского флота в Севастополе: что удалось узнать. Фото

Активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку 17-го арсенала Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе. Они зафиксировали на территории высокие меры безопасности, в частности наблюдательные башни, протяженные караульные посты и патрули.

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Об этом сообщили в Telegram "Атеш". Указанный арсенал обеспечивает флотские части и соединения необходимыми материалами и боеприпасами во время операций.

Атеш – это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате полномасштабного российского вторжения.

Недавно агенты движения также собрали информацию о 4 полке радиохимической биологической защиты в Симферополе. Несмотря на серьезную охрану объекта, партизаны установили места хранения спецтехники, зафиксировали патрули и посты, идентифицировали офицеров и собрали данные об их личном транспорте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Партизаны "Атеш" разведали логистический хаб ВС РФ в оккупированном Крыму. Враг регулярно возит топливо из Курмана (Красногвардейского) на материк, в сторону Херсонской области, для обеспечения российских захватнических войск.

– Также партизаны зафиксировали перемещение ракет С-300 в системы ПВО в Крыму. В частности, речь идет о комплексе, расположенном в районе Керченского моста.

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