Украинские партизаны разведали воинскую часть РХБЗ в Крыму. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар продолжают разведывать военные объекты оккупантов на временно захваченном Крымском полуострове. На сей раз они собрали информацию о 4 полке радиохимической биологической защиты в Симферополе.

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Несмотря на серьезную охрану объекта, партизаны установили места хранения спецтехники, зафиксировать патрули и посты, идентифицировать офицеров и собрать данные об их личном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал движения.

"Наши агенты провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Территория воинской части ограждена высоким забором, который делает наблюдение за организацией работы невозможным для местных жителей. Несмотря на это нашим агентам удалось проникнуть и установить места хранения специальной техники, организацию охраны, а также зафиксировать патрули и посты. Также успешно выявлены личности офицеров и их личный транспорт", – отметили в "Атеш".

Там также показали фото, сделанные агентами, проводившими разведку объекта.

"Эти данные позволят лучше понять организацию обороны оккупационных войск. Мы продолжаем следить за перемещениями и ключевыми точками на полуострове", – резюмировали в "Атеш".

Напомним, ранее в движении сообщили, что оккупанты на Донетчине передвигаются между позициями на гражданских автомобилях. Они делают это после того, как из-за страха раскрытия мест дислокации командование запретило использовать военную технику.

Также агенты "Атеш" зафиксировали транспортировку ракет к ПВО С-300 в Крыму.