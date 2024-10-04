Оккупанты на Донетчине передвигаются между позициями на гражданских автомобилях: в "Атеш" раскрыли причину. Фото

На временно оккупированной территории Донецкой области в районе города Горловка находятся военнослужащие 132-й отдельной мотострелковой бригады (входит в состав 1-го армейского корпуса РФ). Агент "Атеш" в их рядах сообщил, что захватчики передвигаются на гражданских авто между позициями.

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Эту информацию от источника, который пошел на сотрудничество, обнародовал Telegram-канал движения сопротивления 4 октября. Партизаны также показали фото одного из мест размещения оккупантов и указали его на карте.

Агент "Атеш" из состава 132-й ОМСБр рассказал о реальном положении дел в бригаде.

"Моральное и физическое истощение, отсутствие боевого настроя из-за огромных потерь на фронте разрушают подразделение изнутри. Из-за страха раскрытия мест дислокации командование запретило использовать военную технику, и теперь они вынуждены перемещаться на гражданских автомобилях между позициями", – сообщил военнослужащий.

Партизаны подчеркнули, что следят за передвижениями россиян и оперативно передают данные о дислокации врага Силам обороны Украины.

"Если ты военный РФ, тебя достала эта реальность и ты хочешь перемен – не оставайся в стороне, напиши нашему координатору: @ruslan_atesh_ua", – обратились участники "Атеш" к участникам "СВО".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее партизаны, которые помогают Украине, разведали логистический хаб ВС РФ в оккупированном Крыму. Враг регулярно возит топливо из Курмана (Красногвардейского) на материк, в сторону Херсонской области, для обеспечения российских захватнических войск.

– 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, в оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны устроили подрыв автомобиля российских захватчиков ВАЗ 2110. В салоне находились трое военнослужащих ВС РФ.

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