Агенты 'Атэш' разведали склад БК оккупантов в районе Мангуша: зафиксировано активное перемещение колонн грузовиков. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили ранее неизвестный склад боеприпасов оккупантов в Урзуфе Донецкой области. Выявить его помогли "караваны" тентованных грузовиков, которые в течение нескольких дней ехали в одном и том же направлении.

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Мониторинг маршрутов грузовиков помог установить координаты скрытого склада. Подробности сообщили в "Атеш".

Агенты движения "Атеш", действующие в тылу противника, выявили местоположение склада боеприпасов оккупантов в районе Мангуша на Донецком направлении", – отмечено в сообщении.

Выявить склад помогла безалаберность самих захватчиков.

"В течение нескольких дней наш агент фиксировал активное перемещение колонн КАМАЗов с тентами в одном и том же направлении. Такое усиленное движение, как в дневное, так и в ночное время, не могло остаться незамеченным для наших информаторов. Детальный мониторинг маршрутов позволил установить предполагаемое местонахождение скрытого склада с боеприпасами", – заявили в "Атеш".

Там подчеркнули, что неосторожность и шаблонность действий оккупантов уже не раз оборачивались против них самих.

"Даже при соблюдении мер секретности и маскировки, враг продолжает допускать ошибки, которые агенты "Атеш" успешно используют в интересах Сил обороны Украины", – отметили в движении.

В "Атеш" уверили, что продолжают круглосуточное наблюдение за логистикой противника, выявляя слабые места в его тыловой инфраструктуре, ведь точно знают, что каждая зафиксированная цель приближает момент уничтожения боевого потенциала оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" разведал позиции ПВО оккупантов на Запорожье. Собранные данные партизаны уже передали Силам обороны.

Кроме того, активисты этого движения устроил диверсию в оккупированном Крыму.

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