Агент 'Атеш' разведал позиции ПВО оккупантов на Запорожье: данные передали Силам обороны. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" выявил новые позиции ПВО российских оккупантов на Запорожье. В частности, он установил координаты позиций российского ЗРК "Стрела", защищающего оккупантов от ударов с воздуха.

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Данные уже передали Силам обороны Украины. Об этом сообщили в "Атеш".

Новые позиции ПВО россиян на Запорожье расположены возле населенного пункта Черниговка.

"Агент движения "Атеш" , находящийся в составе 291-го мотострелкового полка на Запорожском направлении, успешно отследил и передал Силам обороны Украины координаты позиций зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", который оккупанты используют для защиты своих передовых подразделений от ударов с воздуха", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" добавили, что продолжают наблюдать за средствами ПВО врага круглосуточно, ведь одной из важнейших целей является ослепление врага и лишение оккупантов прикрытия с воздуха.

"Каждый комплекс ПВО — будь то "Стрела-10", "Панцирь-С1" или другие системы — становится приоритетной целью для Сил обороны Украины", – заявили в движении.

Также в "Атеш" отметили любопытную тенденцию: в последнее время значительно возросло количество обращений от российских военнослужащих, разочарованных происходящим и выражающих готовность к сотрудничеству.

"Многие из них стремятся противодействовать преступным приказам и содействовать борьбе с режимом, находясь прямо в тылу. Движение "Атеш" продолжает расширять сеть агентов и усиливать работу внутри войсковых частей противника. Работаем на результат — освобождение территорий и уничтожение военной машины агрессора", – резюмировали в движении.

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" устроил диверсию в оккупированном Крыму. Она создала трудности для российской логистики.

Кроме того, в "Атеш" заявили, что обнаружили иностранных наемников в воинской части под Санкт-Петербургом. Там они проходят подготовку перед переброской на фронт.

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