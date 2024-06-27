Агенты 'Атеш' сорвали поставки техники и снарядов оккупантов из Крыма в Херсонскую область. Фото и видео

Партизаны совершили поджог на железнодорожной ветке, по которой российские оккупационные войска перевозят вооружение и технику из временно захваченного Крыма на Херсонщину. В частности, по этой ветке войска страны-агрессора перевозили боеприпасы и тяжелую технику.

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Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" в Telegram в среду, 26 июня. Так, партизаны заявили, что операция была проведена успешно – был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска.

"Эта операция значительным образом усложнила логистику для оккупантов", – говорится в сообщении.

В "Атеш" напомнили оккупантам, что агенты движения продолжают борьбу на всех временно захваченных российскими войсками территориях.

"Мы сделаем все, для того, чтобы ЖД сообщение рашистов, было парализовано уже в самое ближайшее время", – отметили партизаны.

Отметим, что релейный шкаф – это устройство, которое используется в железнодорожной сигнализации и автоматике для контроля и управления движением поездов. Они содержат важное для движения грузовых поездов оборудование.

Ранее "Атеш" провело диверсию в российском Ростове-на-Дону. В результате уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным Мариуполем. По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику.

Как сообщал OBOZ.UA, агент "Атеш" разведал аэродром "Балтимор" в Воронеже (Россия). Там базируются истребители-бомбардировщики Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине.

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