'Под прицелом': агент 'Атеш' разведал аэродром 'Балтимор', где размещены истребители Су-34. Видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведал аэродром Балтимор в российском Воронеже. На этом аэродроме базируются российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые оккупанты используют для нанесения ударов по Украине.

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Партизаны анонсировали "сюрпризы" для экипажей некоторых самолетов из находящихся на объекте. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

"Аэродром Балтимор под прицелом "Атеш". Не так давно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме Балтимор в Воронеже (координаты: 51.62358, 39.16563). На этом аэродроме размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, которые наносят удары по Украине. В некоторых из них русню теперь ждут сюрпризы", – отмечено в сообщении.

Также агенту удалось собрать "множество ценнейшей информации" об аэродроме. Она была передана Силам обороны Украины.

"В скором времени, мы увидим результат нашей работы", – анонсировали в "Атеш".

Напомним, ранее агенты "Атеш" обнаружили склад и стоянку военной техники оккупантов в Гвардейском в Крыму.

Кроме того, они обнаружили, где в Крыму лечат разведку РФ. Оккупантов везут в Военно-морской клинический госпиталь Севастополя №1472 на Госпитальном спуске, 1. Медучреждение подчинено оборонному ведомству РФ.

Всего за два часа наблюдения агента за госпиталем на его территорию прибыли 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.