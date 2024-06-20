Агенты 'Атеш' обнаружили склад и стоянку военной техники окупантов в Гвардейском в Крыму. Видео

Агенты движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили склад и стоянку военной техники вооруженных сил России. Они находятся в пгт. Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш". Агенты движения отмечают, что более подробно о том, что именно оккупанты разместили там, станет известно после удара по этим локациям. Или когда оккупанты в панике и спешке, будут пытаться переместить все на новое место.

"Но мы готовы к любому варианту и у каждого из них есть свои плюсы!", – пишут партизаны.

Координаты целей:

45.116648, 34.026876

45.115384, 34.027099

Также партизаны отметили, что каждый день к их рядам присоединяются все больше военных из России, избравших сторону правды и закона.

Ранее сообщалось, что россияне во временно оккупированном ими Крыму готовятся к высадке украинского десанта и в целом худшему сценарию событий на фронте. Они возводят все больше и больше новых огневых точек вдоль береговой линии и модернизируют уже имеющиеся.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние два месяца в Крыму было поражено около 15 систем ПВО врага. С "хлопком" познакомились пусковые установки, пункты управления, радиолокационные средства наблюдения.

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