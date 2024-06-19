Оккупанты готовятся к высадке украинского десанта в Крыму: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото и видео

Россияне во временно оккупированном ими Крыму готовятся к высадке украинского десанта и в целом худшему сценарию событий на фронте. Они возводят все больше и больше новых огневых точек вдоль береговой линии и модернизируют уже имеющиеся.

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Об этом сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" в Telegram. Увеличение фортификационных сооружений и укреплений было замечено, в частности, в Евпатории.

"Также старые позиции активно модернизируют и укрепляют, что в свою очередь указывает на то, что ВС России готовится к худшему сценарию ситуации на фронте", – считают активисты.

Они также узнали, что, в частности, оккупанты из 68 отдельного морского инженерного полка, занимающиеся возведением фортификационных объектов и запасных позиций, все больше нервничают из-за перспектив использования Украиной истребителей F-16 и ракетного вооружения по всей территории полуострова.

Напомним, оккупанты в Крыму возобновили работу паромной переправы, ранее пораженной Силами обороны Украины. По переправе попали ракетами ATACMS.

"Группировка продолжает обеспечиваться за счет паромной переправы, которую гражданской можно назвать очень-очень условно. На ней лежит три четверти военные логистики для обеспечения Крыма и южной группировки, которая воюет на Южном направлении", – сообщил представитель ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За последние два месяца в Крыму было поражено около 15 систем ПВО врага. С "бавовной" познакомились пусковые установки, пункты управления, радиолокационные средства наблюдения.

– Business Insider сообщил, что, по мнению западных экспертов, если Украина победит Россию, решающим в этом состоянии Крым, который сейчас находится под оккупацией врага. В настоящее время украинские силы успешно наносят удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистические пути оккупантов.

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