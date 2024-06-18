Обеспечивает три четверти военной логистики: оккупанты возобновили работу поврежденной паромной переправы в Крыму

Оккупанты во временно захваченном Крыму возобновили работу паромной переправы, ранее поврежденной Силами обороны Украины. По переправе попали ракетами ATACMS.

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Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что эта переправа сегодня не гражданская.

"Да, я могу констатировать, что она сейчас работает", – ответил Плетенчук на вопрос, восстановили ли уже россияне крымскую паромную переправу.

"Группировка продолжает обеспечиваться за счет паромной переправы, которую гражданской можно назвать очень условно. На ней лежит три четверти военные логистики для обеспечения Крыма и южной группировки, которая воюет на Южном направлении", – уточнил Плетенчук.

Однако по Керченскому мосту, ранее также получившему повреждения, оккупанты возят грузы гораздо меньше, добавил украинский защитник.

По словам Плетенчука, в Черном море на боевом дежурстве сейчас находится вражеская подлодка "Варшавянка". А подлодка "Ростов-на-Дону", пораженная Силами обороны, ремонтируется на базе в Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 мая Силы обороны разгромили паромную переправу российских оккупантов в Керчи. Как отметили в Генштабе ВСУ, украинские защитники ударили по ней ракетами ATACMS.

Неофициально военные ВСУ сообщили, что в Керчи произошло три попадания в районе моста, причем целью был не он, а именно паромная переправа. Соответствущие фото и видео можно посмотреть здесь.

Также OBOZ.UA в украинской разведке рассказали об операции ГУР, где целью были катера типа КС-701 "Тунец". Их противник использовал для охраны Керченского моста.

В ГУР обнародовали и видео операции по поражению катеров типа КС-701 "Тунец".

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