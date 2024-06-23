Партизаны 'Атеш' устроили огненную диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" провело диверсию в российском Ростове-на-Дону. В результате уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

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По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику. Также она открывает доступ к морскому пути, сообщили в Telegram-канале "Атеш" 23 июня, а также опубликовали фото и видео результатов диверсии.

"Наш агент сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь", – говорится в сообщении.

Партизаны назвали координаты объекта: 47.14539, 39.34108.

В "Атеш" пояснили, что эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.

"Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны нести ответственность за свои действия, даже на территории РФ", – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, Ранее партизаны в Крыму выяснили, что спецназ ГРУ РФ проходит лечение в больнице Севастополя. Военно-морской клинический госпиталь входит в структуру минобороны РФ.

Кроме того, агент "Атеш" разведал аэродром "Балтимор" в Воронеже (Россия). Там базируются истребители-бомбардировщики Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине.

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