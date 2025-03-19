Агенты 'Атеш' сожгли авто оккупантов в Донецке: огонь перебросился на комплекс РЭБ и уничтожил его. Фото и видео

Украинские партизаны провели очередную успешную диверсию во временно оккупированном Донецке. Они сожгли военный автомобиль возле одного из расположений оккупантов в Буденновском районе города.

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Также уничтожен мобильный комплекс РЭБ, установленный на автомобиле. Подробности сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш", чьи агенты и совершили акт возмездия.

В движении отметили, что продолжают уничтожать российский военный транспорт в Донецке. На сей раз горело авто в Буденновском районе захваченного Россией украинского города.

"Агенты нашего движения провели еще одну успешную диверсию и сожгли военный автомобиль прямо в месте расположения оккупантов в Буденновском районе Донецка. Там как раз находился командный состав 1-го дивизиона 933-го зенитно-ракетного полка. Нашим агентам достаточно было подождать, пока рашисты закончат прием спиртного и лягут спать. После этого их авто загорелось, осветив весь район", – рассказали в "Атеш".

Поскольку уничтоженный автомобиль принадлежал представителю командования упомянутого подразделения оккупационной армии, на передовой, пришли к логическому выводу в "Атеш", он явно бывал не часто. Однако российские "офицеры" о своей безопасности беспокоятся куда больше, чем о безопасности рядового состава. Поэтому на авто был установлен дорогостоящий мобильный комплекс РЭБ. Он полностью сгорел вместе с транспортным средством.

"Наши агенты незамеченными покинули место происшествия, а местные жители отмечают, что это уже не первый случай "самовозгорания" в этом районе. Мы напоминаем: любой транспорт, которым оккупанты пользуются в военных целях, находится под нашим прицелом, особенно если на нем установлено ценное оборудование", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что оккупанты на захваченной части Херсонщины требуют усиления "мобилизации". Чтобы привлечь больше людей, оккупанты размещают билборды и рекламу, в частности это сделали в Скадовске. Однако такие меры не приносят результатов – желающих воевать за армию РФ почти нет.

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