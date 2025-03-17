Оккупанты на захваченной части Херсонщины требуют усиления "мобилизации": в "Атеш" раскрыли подробности

На временно оккупированной территории Херсонской области захватчики стремятся активизировать принудительный призыв для улучшения статистики. Оккупационная администрация недовольна низкими темпами мобилизации, а желающих служить практически нет.

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Чтобы привлечь больше людей, оккупанты размещают билборды и рекламу, как это сделали в Скадовске. Однако такие меры не приносят результатов – желающих воевать за армию РФ почти нет. Об этом сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" в Telegram.

"Агент "Атеш" из оккупационного военного комиссариата Херсонской области в Геническе сообщает, что администрация области недовольна темпами мобилизации. Сейчас они негласно требуют усилить мобилизационные меры для улучшения статистики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные власти надеялись на билборды и рекламу, которые якобы должны помочь с мобилизацией, привлекая "добровольцев" на службу. Однако реальность оказалась иной, поскольку желающих идти служить в армию РФ практически нет.

Кроме того, в регионе растет сопротивление местного населения, количество диверсий постоянно увеличивается. Захватчики не знают, как повлиять на ситуацию и требуют усиления мобилизационных мер.

"Мы призываем жителей временно оккупированных территорий избегать мобилизации и передавать нам любую информацию о подобных мероприятиях. Присоединяйтесь к движению "Атеш" и внесите свой вклад в борьбу с оккупантами!" – подчеркнули партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атеш" провели очередную диверсию во временно оккупированном Крыму. Они отследили поезд с топливом, направлявшийся в Запорожскую область, и уничтожили релейный шкаф на железной дороге в Джанкойском районе.

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