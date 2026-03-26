На временно оккупированной территории Луганской области произошла диверсия на важном железнодорожном узле. В результате атаки была нарушена логистика снабжения российских войск на нескольких направлениях фронта.

Инцидент уже повлиял на обеспечение подразделений противника на передовой. Об этом сообщает подпольное движение "Атеш".

По предоставленной информации, агенты движения совершили диверсию в районе Луганска, уничтожив релейный шкаф на одном из ключевых железнодорожных узлов. В результате оборудование полностью выгорело и не подлежит быстрому восстановлению.

Речь идет об участке, который играл критическую роль в обеспечении российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Именно через этот узел осуществлялось регулярное снабжение боеприпасов, комплектующих для бронетехники и горюче-смазочных материалов.

После вывода из строя релейного шкафа движение поездов на этом участке было заблокировано. Вследствие этого военные эшелоны не смогли вовремя прибыть к местам назначения, что привело к перебоям в обеспечении подразделений на передовой.

Отмечается, что отсутствие своевременного пополнения боекомплекта и технических ресурсов непосредственно ограничивает наступательные возможности российских сил на указанных направлениях.

"Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" - отметили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" из числа российских военнослужащих устроил диверсию в своем подразделении. Он уничтожил военный автомобиль 123 отдельной артиллерийской бригады ВС РФ.

Ранее в "Атэш" рассказали, что российские солдаты на Сумском направлении устроили "террор" новобранцам. "Бывалые" воины избивают новоприбывших и отбирают у них деньги. Командование на происходящее не реагирует никак.

