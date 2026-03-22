В Северодонецке агент 'Атеш' сжег военную технику РФ. Фото и видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" из числа российских военнослужащих устроил диверсию в своем подразделении. Он уничтожил военный автомобиль 123 отдельной артиллерийской бригады ВС РФ.

Диверсия была совершена во временно оккупированном Северодонецке Луганской области. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В движении заявили, что военнослужащий ВС РФ уничтожил технику своей бригады в Северодонецке

"Агенты нашего движения провели диверсию в Северодонецке Луганской области. Агент из состава 123-й отдельной артиллерийской бригады ВС РФ, действующей на Лиманском направлении, поджёг военный автомобиль своего подразделения — машина с символикой Z выгорела дотла и восстановлению не подлежит", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" подчеркнули, что количество военнослужащих оккупационной армии, выходящих на связь с представителями движения, перманентно растет. В частности, все больше таких случаев фиксируется именно на Лиманском направлении.

"Причина одна: командование гонит людей в штурмы без подготовки, техники и какого-либо шанса вернуться. Часть из них выбирает иначе — действовать изнутри, пока не поздно", – говорят в "Атеш".

Там подчеркнули, что Северодонецк является одним из ключевых тыловых узлов оккупантов на Лиманском направлении.

"Здесь сосредоточены техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям. Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри", – отмечено в сообщении.

