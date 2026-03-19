Бьют и отбирают деньги: российские солдаты на Сумском направлении устроили 'террор' новобранцам – 'Атеш'

Оккупанты из состава оккупационной армии РФ избивают новобранцев на Сумском направлении. Они также отбирают у новоприбывших деньги.

Видео дня

Причина – в том, что завербованные недавно в ряды ВС РФ имеют и разовые выплаты, и более высокие зарплаты. Об этом сообщают в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты "Атеш" сообщили об открытом конфликте в подразделениях 80-й мотострелковой бригады группировки войск "Север" ВС РФ на Сумском направлении.

"Рядом служат два типа бойцов. Те, кто воюет уже давно, прошли штурмы, потеряли товарищей, накопили боевой опыт. И те, кто только подписал контракт — без единого боя за плечами. Задачи одни и те же, позиции одни и те же, а деньги совершенно разные", – описывают суть конфликта в движении.

Дело в том, что новые контрактники в зависимости от региона, где подписывали контракты, получают разовую выплату в размере от 1 до 3,5 млн рублей. А вот те, кто провел на войне уже год или два, таких денег не получают.

Отличается и зарплата: давно воюющие оккупанты получают порядка 180 тыс. рублей ежемесячно, а зарплата новобранца составляет 240 тыс.

"Бороться" с подобной "несправедливостью" оккупанты решили достаточно экзотичным способом.

"Это переросло в прямое насилие. Опытные бойцы избивают новобранцев и забирают у них деньги. Логика простая: "Ты этого не заработал. Ещё не достоин". Драки происходят прямо в расположении, на виду у всех. Командиры об этом знают. И не делают ничего. Никаких разборов, никаких последствий для зачинщиков — только молчаливое попустительство. Когда же доведённые до предела новобранцы всё-таки дошли до командования с жалобами, в ответ получили угрозы подвалами и штрафными штурмами в один конец", – рассказали в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в армии РФ отдают приказы не забирать тела с поля боя. Вместо этого, как следует из перехвата ГУР, оккупантам приказывают отрезать головы ликвидированных солдат и забирать их вместе с документами. Это, мол, необходимая мера, учитывая сложности с эвакуацией тел оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!