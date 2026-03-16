Украинская военная разведка обнародовала новый перехват разговоров российских военных, в котором говорится о приказах отрезать головы погибших солдат для передачи вместе с документами. Такие действия объясняют сложностью эвакуации тел с поля боя.

Подобные практики могут применяться в отдельных подразделениях армии РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре один из российских военных объясняет собеседнику логику такого приказа командования. Ему якобы поручили принести голову погибшего солдата вместе с документами, поскольку выносить тело с поля боя сложно.

"Ему приказали, короче, принести голову так, как трудно выносить тела... отрубите голову, принесите голову вместе с документами", – говорит оккупант в перехваченном разговоре.

В другом фрагменте российский военный жалуется, что командование резко отреагировало на информацию об отрезанной голове одного из погибших бойцов. При этом он больше боится реакции командира из-за разглашения, чем самого факта таких действий.

"Комбат дал понять и приказал, что только мы своих, б..дь, выносим ... Ты бы слышал, у меня уши в трубочку свернулись, как он узнал, что голову отрубили нашему", – говорит оккупант.

Военные стараются обсуждать подобные темы приватно, опасаясь, что их может услышать командование.

"Я в личные, такую информацию мне лично говори, наш комбат слышит", – отмечает один из собеседников.

