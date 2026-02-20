'Нам там п..ды дают на фронте': россияне все меньше верят в пропаганду Кремля. Перехват

В очередном перехвате военной разведки зафиксировано недовольство россиян результативными ударами Сил обороны Украины по территории страны-агрессора России в ответ на атаки украинской энергетической инфраструктуры. А из-за того, что российские пропагандисты об этом "молчат все", россияне все меньше верят в пропаганду Кремля.

Такой вывод делают в Главном управлении разведки Украины. Также в ГУР напоминают, что "за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".

В целом россияне жалуются на отсутствие связи, паралич городов и повседневные проблемы, вызванные последствиями ударов, о которых кремлевская пропаганда предпочитает молчать.

Внимание! Россияне хорошо пользуются только ненормативной лексикой, 18+!

"Как вы пережили там это, что хохло-свиньи нас бл*дь, обхр*начили? Ну да, вот это вот, недавнее полностью отключение", – жалуется российский собеседник.

"Бл*дь ,как же я вспомнил, чего я так себе, бл*дь, ну связи не было. Я бы к тебе приехал хотя бы на сутки. Это был пипец полнейший, город, понимаешь, вымер", – говорит он.

Постепенно россияне перестают верить в собственную пропаганду, потому что собственными глазами они видят катастрофические потери на фронте и постоянные ответные удары, утверждают в ГУР.

"Ну пропаганда там идет у них не хуже, чем у нас, у нас тоже идет неплохая пропаганда, что вот мы русские, мы такие все. То что бл*дь, нам там пи*ды дают, бл*дь, на фронте, молчат все, бл*дь", – ныть у захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, недавние контратаки Украины на юге показывают, что война "живая" и по всей линии фронта могут происходить "качели". Российская оккупационная армия с отключением интернет-терминалов Starlink потеряла отлаженный механизм управления и коммуникации, однако она все еще имеет количественное преимущество, считает военный эксперт Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.

