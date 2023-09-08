'Агрессия РФ нас беспокоит больше': в ЕС жестко ответили на упреки в поставке Украине снарядов с обедненным ураном

В Европейском Союзе осознают риски, связанные с передачей Соединенными Штатами снарядов с обедненным ураном для армии Украины, однако угрозы от России превышают любую опасность. Москва неоднократно демонстрировала отсутствие "красных линий", обстреливая Запорожскую АЭС, переместив ядерные боеголовки в Беларусь, а также подвергая целые континенты продовольственному кризису, срывая зерновую сделку.

Видео дня

С таким эмоциональным заявлением выступил спикер ЕС Питер Стано, отвечая журналистам на критику в адрес решения Вашингтона. Слова дипломата передает Укринформ.

"Не стану комментировать действия наших трансатлантических партнеров, но могу обратить внимание на одно. Украинская армия и население Украины борются за выживание, ведя оборонную и справедливую войну против агрессии. Я бы не волновался, что союзники поставляют Украине, чтобы помочь ей защититься", – обозначил он.

Стано добавил, что ни европейские, ни американские партнеры Украины не прекращают обсуждать агрессию Кремля и то, к чему она может привести. Украина борется не только за свое существование, но и перспективу на свободы для всего мира.

Напомним, снаряды с обедненным ураном вошли в последний пакет военной помощи, предоставляемый Пентагоном для ВСУ. Это вызвало волну возмущение не только, понятно, россиян, но и некоторых представителей международного сообщества, специализирующихся на защите окружающей среды.

Сами по себе частицы не облучают тело человека через одежду или кожу. Опасность несет именно урановая пыль, которая поступает в организм вместе с дыханием и пищей, способно поражать внутренние органы, вызывая злокачественные опухоли.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены прислать Украине новую партию кассетных боеприпасов, используемые для уничтожения боевой техники противника. Это оружие необходимо Украине для сохранения успешной динамики украинского контрнаступления, достигнутой военными на юге страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!