Ахметов передал в поддержку ВСУ и пострадавших от войны 5 млрд грн

За год войны предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении компании.

Помощь защитникам Украины, прежде всего, реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова".

Для SCM этот вопрос особенно важен, ведь более 13 тысяч сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины. Благодаря инициативе силовые подразделения со всей страны получают амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, "Метинвест" разработал и серийно производит модульные укрытия для бойцов на передовой, способные выдержать даже артиллерийский снаряд. Таких изделий для ВСУ уже поставлено более 100.

Также металлургическая группа освоила производство бронестали. Каждый десятый бронежилет в Украине изготовлен из стали "Метинвеста" - всего около 170 тысяч.

Кроме общей помощи в 5 млрд грн, дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) выделил Ринат Ахметов на проект "Сердце "Азовстали", который является частью "Стального фронта" и уже стартовал. Он направлен на помощь военнослужащим тех подразделений Украины, которые находились в гарнизоне полностью окруженного Мариуполя с февраля по май 2022 г. В рамках программ проекта поддержка будет оказываться как защитникам города, так и семьям пленных, без вести пропавших и погибших военнослужащих.

ДТЭК за год вернул свет около 7 миллионов семей. А Укртелеком делает все необходимое, чтобы обеспечить украинцам доступ к услугам связи. Так, услуги Интернета доступны в 87% населенных пунктов Украины, покрытых сетью компании. У 60% абонентов компании уже есть энергонезависимый интернет.

Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины десятки тысяч гемоконтейнеров, а также сотни тысяч единиц медикаментов около полумиллиона продуктовых наборов. Всего решением Рината Ахметова украинцам будет передано 800 тыс. наборов с пищевыми продуктами. Также Фонд является основателем музея "Голоса мирных" - крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с россией, где собрано более 60 тысяч историй людей.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам Сил обороны Украины оказывает и футбольный клуб "Шахтер".

Так, в рамках серии игр Shakhtar Global Tour for Peace клуб привлек 44 млн. грн. для помощи Украине. Вместе с The European Football for Development Network "Шахтер" инициировал проект European Football Powers Up Ukraine – кампанию по сбору генераторов для жителей Украины. На стадионе "Арена Львов" работает созданный клубом Shelter Centre для переселенцев из прифронтовых областей.

Также "Шахтер" организовал и покрыл все расходы по лечению в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Кроме того, за весь 2022 год предприятия и бизнес инвестиционной группы SCM уплатили в бюджеты всех уровней 73,2 млрд грн налогов.