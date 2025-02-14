По информации Генштаба ВСУ, российские войска сосредотачивают основные наступательные усилия на Покровском и Купянском направлениях.

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За последние сутки враг восемь раз атаковал позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызовое.

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На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Основне завдання окупантів на цьому напрямку— прорватися в район Лимана. Це стратегічний і логістичний хаб і ключовий пункт оборони Збройних сил України. Друге завдання — створення можливостей для оперативного оточення українського угруповання в районі Сіверська.

Щодо Куп’янського напрямку.

Куп'янськ - це другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках.

Росіян цікавить найбільша залізнична станція Куп’янськ-Вузловий. Це відповідно покращення логістики, це пропускна спроможність залізничного транспорту, який на порядок вищий за автомобільний. Це швидкість та відповідно обсяги перевезень військових вантажів. Усе це необхідно для подальшого руху цього угруповання вздовж річки Оскіл у напрямку Слов’янсько-Краматорського угруповання.

На мою думку, російських окупантів цікавить не стільки просування вглиб Харківської області, як прорив до Слов’янсько-Краматорського угруповання ЗСУ з метою створення загрози його оперативного оточення й виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Основне завдання окупантів - це можливе флангове охоплення українського угруповання в Донецькій області. Тобто повторення подій 2022 року, коли Лиманське угруповання вважалося найбільш боєздатним угрупованням російської армії. Тому ситуація доволі складна, говорімо відверто.

Наразі окупантам вдалося розширили плацдарм на західному березі річки Оскіл в північній частині Харківської області.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, основний фокус Росії зосереджений на селищі Дворічна. На цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої між українськими та російськими військами. Крім того, бойові дії тривають за село Западне, що розташоване за чотири кілометри на захід від річки Оскіл.

"Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", — зазначають у британському Міноборони.

Розширючи зону присутності на західному березі річки Оскіл в районі Дворічної, окупанти мають на меті сформувати ударне угруповання, яке зможе зайти в тил українським підрозділам в районі Вовчанська.

За словами координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, плацдарм є своєрідним "трипалим" клином – у районі Новомлинська, Дворічної і на південь від нього, що тягнеться від річки у північно-західному напрямку. Більше того, характерно, що низка українських підрозділів продовжує утримувати західний берег Осколу на окремих ділянках всередині самого плацдарму противника. Що явно сковує його подальші дії.

"Подальші активні дії російських військ по відношенню до "відрізаної" (північної) частини українського плацдарму на річці Оскіл очевидно, пов'язані з діями у смузі військ 6-ї ЗВА, де їм вдалося прорватися за Оскіл і впритул підійти до околиць району міста Куп’янськ "Заоскілля",- зауважує він.

Варто зауважити, що окрім вже існуючого плацдарму в районі Дворічної, ворог намагається створити понтонно-мостові переправи на ще кількох ділянках річки Оскіл.

За словами заступника командира 429-го окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес"Маляревича, окупанти за допомогою плотів та човнів постійно намагаються переправляти через річку Оскіл озброєння та особовий склад для атак на українські позиції. Техніку вони переправляти через річку ще не можуть. Втім, вони працюють над тим, щоб звести понтонні переправи.

Днями в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що у Харківській області на Куп'янщині росіяни намагалися переправитися через річку Оскіл. Сили оборони завдали удару й знищили ворога.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку російська армія проводила наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

Тактика малих піхотних груп при штурмах зберігається. Противник намагається просуватися в стиках між підрозділами. В основному дуже рідко йде в лобові атаки на якийсь підрозділ і намагається цими малими піхотними групами накопичуватися десь в лісосмугах або в окремих будівлях населених пунктів. При такому накопиченні, якщо їм це вдається, вони вже з нової точки продовжують спроби штурмувати

Крім того, окупанти використовують тактику терору проти цивільного населення. Так, наприклад, за січень поточного року окупанти завдали понад 3600 ударів по населених пунктах Купʼянщини. Внаслідок атак 22 людини отримали поранення, 4 загинули.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, одним із завдань дій ворога в Харківській області області є дестабілізація та намір посіяти панічні настрої в Україні. Він додав, що найближчим часом російська пропаганда активно працюватиме на дестабілізацію ситуації.

За задумом окупантів, паніка і хаос мають створити додаткове навантаження на центральні та місцеві бюджети. А також стовирити передумови для фактичного паралічу української логістичної складової. Укрзалізниця та автомобільні дороги змушені будуть виконувати функцію евакуаційних шляхів, а не задовольнятимуть потреби Сил оборони України в передислокації особового складу, військового спорядження і техніки в зону бойових дій.

І головне завдання РФ – тиск на військово-політичне керівництво України. Кремль погрожує розширити зону бойових дій, якщо Київ не погодиться на "мирні переговори" на умовах РФ.

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою.