Активизация российских ДРГ на Черниговщине: пограничники сказали, насколько информация соответствует реальности

Ситуация в Черниговской области является контролируемой, активных действий врага, в частности его диверсионно-разведывательных групп на границе, не наблюдается. Такой угрозы исключать не следует, но пока информация об активизации ДРГ не отвечает действительности.

Видео дня

На слухи, которые распространяются в соцсетях, отреагировал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Его цитирует "Укринформ".

"В полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, активизации работы вражеских ДРГ не наблюдается. Однако, конечно, эта угроза остается и никуда не исчезает", – прокомментировал ситуацию он.

Что предшествовало

Некоторые Telegram-каналы ранее сообщили, что ДРГ (в том числе из состава ФСБ РФ) якобы активизировались и пересекли госграницу на Черниговском направлении. По некоторым данным, речь шла о районах населенных пунктов Сеньковка–Липовка–Клюсы–Хреновка.

К слову, эти сообщения опровергли также в Вооруженных силах. Представитель 15-го армейского корпуса ВС Украины, подполковник Алексей Бельский отметил, что воины "осуществляют круглосуточное наблюдение и полностью контролируют ситуацию".

"Фактов пересечения государственной границы Украины вражескими диверсионно-разведывательными группами и деятельности противника на территории Черниговщины не зафиксировали", – сказал он в комментарии "Суспільному".

Бельский добавил, что враг использует технические средства, чтобы проводить разведку на Черниговщине. Для этого россияне применяют спутниковое наблюдение и разведывательные БпЛА (ZALA, "Орлан", "Форпост", "Орион", Supercam и другие).

Как писал OBOZ.UA, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране. Об этом он заявил во время доклада министра обороны РБ Виктора Хренина 12 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!