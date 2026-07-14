Активно маневрирует и летит на сотни километров: "Флеш" рассказал о характеристиках вражеской ракеты "Бандероль". Фото

Россия продолжает наращивать производство новой крылатой ракеты "Бандероль", которую уже применяет для нанесения ударов по Украине. По оценкам специалистов, оккупанты планируют производить до 120 таких ракет ежемесячно. "Бандероль" способна преодолевать до 500 километров, активно маневрировать во время полета и запускаться с различных носителей.

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Об этом сообщил советник министра обороны Украины, военный эксперт Сергей (Флеш) Бескрестнов. Он рассказал о характеристиках вражеской ракеты.

Россия планирует производить до 120 ракет "Бандероль" в месяц

По словам эксперта, в этом году российский оборонно-промышленный комплекс должен выйти на производство около 120 ракет "Бандероль" ежемесячно. Это позволит оккупантам запускать примерно по четыре таких ракеты ежедневно.

Впрочем, по оценке Бескрестнова, на данный момент российское предприятие ещё не достигло запланированных темпов производства.

Ракету запускают с дронов и вертолетов

В настоящее время основным носителем "Бандероли" является российский беспилотник "Орион".

Как пояснил эксперт, из-за высокой уязвимости крупных ударных БПЛА над линией фронта россияне запускают ракеты с территории РФ, не заводя сам беспилотник в зону действия украинской ПВО.

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Кроме того, российские военные уже отработали пуски "Бандероли" с вертолетов Ми-8.

Дальность полета – до 500 километров

"Бандероль" оснащена осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150, содержащей около 50 килограммов взрывчатого вещества.

По словам Бескрестнова, по мощности её можно условно сравнить с беспилотником Shahed, оснащенным двойной боевой частью массой около 90 килограммов.

Максимальная дальность полета ракеты составляет до 500 километров, хотя на данный момент наибольшая зафиксированная дистанция ее применения не превышала 300 километров.

Активно маневрирует перед ударом

Во время полёта "Бандероль" обычно движется на высоте от 400 до 2000 метров.

Непосредственно перед поражением цели ракета снижается примерно до 200 метров.

Одной из особенностей ракеты "Бандероль" эксперт назвал высокую маневренность. В частности, для разворота на 180 градусов ракете требуется всего около 2,5 километра.

Навигация зависит от спутникового сигнала

Ракета использует спутниковую навигацию, поэтому может подвергаться воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время она оснащена автономной системой навигации, которая позволяет продолжать полет даже в случае потери сигнала.

Подводя итоги характеристик "Бандероли", Сергей Бескрестнов отметил, что не считает ее революционным оружием.

"В целом ничего выдающегося. Бюджетная крылатая ракета с небольшой боеголовкой", — подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые применение врагом ракеты "Бандероль" было зафиксировано в начале мая этого года. Оккупанты атаковали этими ракетами поселок Безлюдовка в Харьковской области.

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