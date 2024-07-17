Активность ДРГ и попытки ротации: в ГУР рассказали о ситуации на северной границе с РФ

Украинская армия сорвала операцию врага, которую российские оккупанты планировали провести на севере нашей страны в июне. Сейчас россияне активизировали ДРГ и пополняют свои подразделения, а Силы обороны принимают контрмеры.

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О ситуации на северной границе с Россией рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что украинские Силы обороны сломали планы врага по Харьковской области и северному направлению.

"Но действительно угроза там остается. Враг не будет оставлять попыток дестабилизировать ситуацию, отвлекать силы и средства украинских Сил безопасности и обороны. Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, мы говорим о северном направлении", – подчеркнул представитель ГУР.

Юсов также ответил на вопрос, наблюдается ли на отдельных участках северной границы накопление сил врага, которых не было относительно недавно.

"Ту операцию, которую в июне враг начал на северных украинских границах, украинские Силы безопасности и обороны эти планы сломали. Но мы видим сейчас активность враждебных ДРГ и попытки ротации, замены, пополнения подразделений, понесших значительные потери в живой силе и технике", - сообщил Юсов.

По его словам, украинские Силы безопасности и обороны за этим внимательно наблюдают, готовятся и проводят активные контрмеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 16 июля украинские воины отменяли 1110 российских захватчиков. К утру 17 июля общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 562 510 человек.

Также накануне защитники обезвредили 11 танков, девять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и девять единиц специальной техники врага.

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