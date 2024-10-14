Активные действия по всей длине фронта: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября провел новую Ставку верховного главнокомандующего. Главком ВСУ Александр Сырский доложил об оперативной ситуации на передовой.

Видео дня

"Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", – рассказал глава государства. Кратко о том, что обсуждали на заседании, он сообщил в Telegram.

Представители Главного управления разведки МО и Службы внешней разведки Украины представили глубокую аналитику того, кто именно помогает России воевать против нашей страны – военно, экономически, политически, открыто и скрыто – и какие шаги нужно предпринять Киеву и партнерам, чтобы ослабить эти преступные союзы.

Также был доклад Министерства обороны о заключении контрактов (в том числе с использованием западной помощи) и инвестициях наших ключевых партнеров в украинский ОПК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно сводке Генерального штаба ВС Украины на 16:00, за неполные сутки 14 октября на передовой произошло уже 107 боевых столкновений.

– 14 октября президент Владимир Зеленский посетил одно из производств оборонно-промышленного комплекса. Глава государства заявил, что работа украинского ОПК является большим вкладом в то, чтобы наша страна выстояла в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!