Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления

Украинские защитники решительно сдерживают наступление российских оккупационных войск, которые продолжают наносить удары по украинским городам и селам с помощью ракет, авиации и артиллерии. В настоящее время произошло 107 боевых столкновений.

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Силы обороны используют все возможные меры для того, чтобы не допустить продвижения противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сегодня в результате обстрелов из вражеской артиллерии и минометов пострадали общины Басовки и Мирополья Сумской области. Кроме этого, российские военные совершили авиаудары по населенным пунктам Ревьякино, Строительное и Сосновка, сбросив десять управляемых авиационных бомб.

На Харьковском направлении враг нанес удар двумя управляемыми бомбами по Гарбузам.

На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого. 14 боестолкновений продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары восемью управляемыми бомбами по Новоосиновому и Ковшаровке.

На Лиманском направлении захватчики совершили 21 атаку на украинские позиции возле населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Одиннадцать боев уже завершено, еще десять продолжаются. Украинские военные стойко держат оборону, нанося врагу потери.

Оккупанты продолжают искать возможности прорвать украинскую оборону вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения завершились без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток украинские силы отбили одну атаку российских захватчиков вблизи Орехово-Василовки, еще два вражеских штурма продолжаются.

На Торецком направлении проходят три штурмовых действия в районе Щербиновки. Враг применил авиацию, нанеся удар КАБом по Торецку.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 18 попыток вытеснить наших защитников с занятых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецкого и Новогродовки. Силы обороны сдерживают напор, отразив 12 атак противника, еще шесть боеприкосновений продолжаются.

На Кураховском направлении оккупанты атаковали 29 раз в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка и Водяное. Уже отражены 18 попыток продвинуться вперед. Вражеская авиация также сбросила авиабомбу на Ильинку.

На Времивском и Гуляйпольском направлениях активных действий не проводилось, но был нанесен удар по Новодаровке, в результате которого использовано около 60 НАРов.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки; одно боеприкосновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев. По остальным направлениям ситуация остается без изменений.

Операция в Курской области продолжается, где авиация врага продолжает наносить удары по собственным селам и городам. С начала суток российские самолеты совершили шесть ударов девятью КАБами по своей территории.

Напомним, Институт изучения войны также сообщил, что российские войска возобновили тактические наступательные атаки в районе границ Донецкой и Запорожской областей Украины и добились продвижения в локальных атаках. К тому же, эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва оккупационных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября отмечалось, что в результате штурмовых действий оккупантам удалось закрепиться в лесополосе в районе села Левадное на границе Запорожья и Донбасса. Также враг осуществлял подготовку к дальнейшим наступательным действиям.

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