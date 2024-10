Оккупанты возобновили атаки на границе Донецкой и Запорожской областей: в ISW раскрыли замысел врага. Карта

Российские войска возобновили тактические наступательные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей Украины и добились продвижений в локальных атаках. Причем эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва оккупационных сил.

На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, пока действия врага не выглядит частью более масштабных оперативных усилий по поддержке более широкой наступательной операции РФ на западе Донетчины.

Так, 12 и 13 октября сообщалось, что подразделения российской 336-й морской пехотной бригады (Балтийский флот, Ленинградский военный округ) и 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия, 5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) начали наступление в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) и прорвали оборону ВСУ. Украинский военный наблюдатель отметил, что оккупанты достигли окраин этого села в Гуляйпольском районе и продвинулись в направлении Новодаровки.

В это время провоенные блогеры страны-агрессора широко утверждали, что российские войска захватили Левадное и продвинулись до южной окраины Новодаровки, хотя ISW не обнаружил подтверждения этим пропагандистским заявлениям.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска начали проводить возобновленные наземные атаки к юго-западу от Великой Новоселки, начиная примерно с 11 октября. А глава украинской группы войск "Хортица" полковник Владислав Волошин еще 3 октября сообщил, что ВС РФ готовят ударные группы для наступательных операций на Запорожье в ближайшем будущем, но украинские военные не выявили крупных скоплений российских войск на юге.

Волошин добавил, что действия врага направлены ​​на улучшение его тактических позиций и создание плацдармов для продолжения наступлений. Так, армия РФ активизировалась на долго бездействующем участке фронта в западной части Запорожской области около Каменского (к югу от Степногорска) в начале октября, но эта деятельность пока была ограниченной и привела лишь к незначительным тактическим успехам.

"Российские войска могут возобновить действия на менее активных участках фронта на юге Украины, чтобы отвлечь ее внимание от приоритетных наступательных операций РФ в Донецкой области, а также скоординировать украинские силы вдоль фронта на юге и не допустить их передислокации на Донетчину", – оценивает Институт изучения войны.

Аналитики предполагают, что согласованные наступательные операции России в районе границы Донецкой и Запорожской областей теоретически могли бы поддержать продолжающиеся оперативные усилия агрессора по ликвидации более широкого украинского выступа на западе Донетчины. Также продвижению оккупантов к трассе Н-15 (Донецк – Запорожье) путем прессинга дороги Т-0518 (Большая Новоселка – Богатырь) и давления на западный фланг ВСУ на западе Донетчины.

При этом эксперты говорят, что вместо этого российские войска активизировались на западном берегу реки Мокрые Ялы, которая течет на запад вдоль трассы Т-0518, и западной окраине Большой Новоселки. Ныне оккупанты пытаются продвинуться в районах, которые расходятся с западным флангом украинского выступа на западе Донетчины.

"Российским войскам, вероятно, потребуется захватить Великую Новоселку, чтобы продвинуться по шоссе Т-0518 и продолжить значительное продвижение на западный фланг выступа ВСУ, что потребует усиления наступательной активности на восточном берегу реки Мокрые Ялы непосредственно к югу от Великой Новоселки", – оценили в ISW.

Известный связанный с Кремлем блогер 13 октября заявил якобы о затишье в российской активности к северу от Старомайорского и Урожайного (как к югу от Великой Новоселки, так и непосредственно на западном и восточном берегах реки). В ISW же говорят, что российские наступления в районе Левадное – Новодаровка теоретически могут быть направлены на то, чтобы перерезать дорогу, соединяющую Гуляйполе с Великой Новоселкой, и ухудшить украинскую логистику к этому поселку перед гипотетическими усиленными атаками с целью его захвата.

Однако эксперты не наблюдали сообщений о том, что российские силы проводят особенно крупные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей или накапливают личный состав и технику для интенсифицированных наступлений, сопоставимых с их операциями на востоке Украины.

"Российские войска, напротив, перебросили силы, которые ранее находились в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в других местах на юге Украины, чтобы отреагировать на вторжение Украины в Курскую область РФ", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября отмечалось, что в результате штурмовых действий оккупантам удалось закрепиться в лесополосе в районе села Левадное на границе Запорожья и Донетчины. Также враг осуществлял подготовку к дальнейшим наступательным действиям.

