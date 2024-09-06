Акцент на ПВО и укреплении обороны: Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Фото

6 сентября перед заседанием в формате "Рамштайн" в Германии министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Представители Киева и Вашингтона обсудили фронт, в том числе Курскую область и Покровское направление, планы и потребности Сил обороны.

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Особое внимание Умеров акцентировал на ПВО, поскольку это критически важный компонент нашей обороны. Подробностями руководитель украинского МО поделился в Facebook.

Отдельно обсудили и укрепление оборонного потенциала Украины. Украинский ВПК имеет возможности и потенциал. "Работаем над тем, чтобы вместе с нашими ближайшими союзниками производить больше оружия в Украине", – раскрыл планы Умеров.

Он поблагодарил американского министра обороны за новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Объявление о нем Вашингтон сделает позже.

"Поддержка США очень важна для нашей борьбы с российскими оккупантами", – подытожил глава оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Германии 6 сентября собрались страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины. На 24-ю встречу в формате "Рамштайн" лично прибыл президент Владимир Зеленский.

– На заседании Зеленский заявил, что в настоящее время не существует угрозы российского наступления на город Сумы. В публичном выступлении он обратил внимание на нужды Вооруженных сил и решительные действия партнеров.

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