'Акцент сместился': потери врага на восточном направлении фронта выросли в январе, озвучены цифры

Украинские защитники продолжают уничтожать российские оккупационные войска. В январе утраты неприятеля на восточном направлении фронта существенно возросли.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. "В январе на восточном фронте наши бойцы уничтожают большее количество российских танков, чем в декабре", – отметил он.

Уточняется, что с начала года по состоянию на 20 января потери россиян в полосе ответственности ОВСУ "Хортица" составили 7 055 человек убитыми и ранеными, а также 931 единица военной техники. В частности, речь идет о 120 танках, 218 бронированных машинах, 178 орудиях и минометах.

В то же время за декабрь было сожжено 167 танков захватчиков.

"Если сосчитать по дням, то в декабре ежесуточно в среднем уничтожалось по пять танков, сейчас – по шесть", – уточнил Лысогор.

Он добавил, что при этом увеличилось и количество артиллерийских и минометных обстрелов со стороны захватчиков. Если в течение декабря и начале января россияне били по этому виду вооружения на Лимано-Купянском направлении по 400-600 раз в сутки, то за вчера – 810.

Кроме того, противник нанес 24 авиационных удара и применил 54 дрона-камикадзе. Но украинские защитники в сутки ликвидировали 187 оккупантов, а также уничтожили 79 единиц техники, среди которой шесть танков, шесть БМП, два БТР, два МТ-ЛБ.

Следует отметить, что потери российской армии в живой силе к концу 2024 года могут достигнуть полумиллиона солдат. Такова может быть цена захвата оккупантами нескольких километров территории, что нельзя будет считать военным успехом.

Ранее британская разведка сообщала, что потери РФ в технике и живой силе на войне против Украины выросли за последние дни. Всего за пять дней потери военной техники Россией увеличились на 88%.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили стоимостный российский зенитный ракетный комплекс. Точным ударом защитники превратили ЗРК "Тор" в металлолом. Стоит отметить, что оккупанты пытались сбить украинский дрон ракетой из "Тора", но промазали.

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